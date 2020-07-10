رياضة | مفاجآت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس، بعد قليل، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويحتل الفريق الملكي صدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني، وفوزه اليوم سجعل الفارق يتسع بينهم إلى 4 نقاط.
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ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع ميندي، ميليتاو، فاران، فاسكيز، كاسيميرو.
خط الوسط: كروس، مودريتش، أسينسيو.
خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما.