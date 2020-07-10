رياضة | مفاجآت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد ضد نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

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خط الدفاع ميندي، ميليتاو، فاران، فاسكيز، كاسيميرو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، أسينسيو.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما.