رياضة | دروجبا: مونديال 2010 كان خطوة من أجل التفكير في كرة القدم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دروجبا: مونديال 2010 كان خطوة من أجل التفكير في كرة القدم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، أن مونديال جنوب إفريقيا 2010 كان خطوة على الطريق من أجل تحقيق أحلام أكبر داخل القارة السمراء.

وأكد دروجبا خلال منتدى 'WFS Live' الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد أن المونديال الذي استضافته جنوب أفريقيا قبل عقد كامل، أظهر أن القارة "مستعدة" لتنظيم فعالية رياضية عظيمة.

وقال دروجبا: "كنا نعتقد أنه يمكننا تنظيم كأس العالم، وبدا أن جنوب أفريقيا كانت مستعدة. الآن تنظيم مباريات دوري أبطال أفريقيا (CAF) أو المباريات المؤهلة مختلفة تماما عما كانت عليه قبل كأس العالم 2010".

وأضاف أن القارة تفهمت من خلال مونديال 2010 "استعدادها لاستضافة فعاليات كبرى"، وذلك خلال مشاركته في هذا المنتدى الافتراضي الذي نظمته القمة العالمية لكرة القدم، والنجم البرازيلي السابق ورجل الأعمال رونالدو نازاريو.

لعبة قديمة

وصرح دروجبا: "في قارات أخرى، مثل أوروبا وأمريكا، يرون كرة القدم كصناعة، لكن العديد من بلداننا في أفريقيا يرونها فقط كرياضة".

وأكد: "لم يتخط أي منتخب أفريقي مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018، لأنهم كانوا يلعبون كما كانوا قبل 15 عاما".

Advertisements

وسئل المهاجم الإيفواري في نهاية اللقاء عن ترشيحه لرئاسة اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، قال إنه لا يريد فقط رئاسة كرة القدم في بلاده، ولكن يريد "توحيد الناس، والتأثير في اللعبة والمجتمع".

وواصل بقوله إنه في بلد مثل بلده كوت ديفوار، غالبية الشعب من الشباب، لذا يتعين على الحكومات أن تنظر إلى "إقامة أعمال" و"إشراك الشركات الكبرى الناجحة في الاستثمار في كرة القدم؛ أعتقد أنها الطريقة الوحيدة لتعزيز التنمية".

ضرر بالغ

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عبد المنعم باه، إن وباء كورونا المستجد كان له "تأثير كبير" على كرة القدم الأفريقية، مما أدى إلى تعليق كافة البطولات وتسبب في "ضرر بالغ".

وكشف أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد عضو في الكاف بغرض مكافحة الوباء.

كما أوضح باه أنه على الرغم من اضطرارهم لإلغاء كأس أفريقيا للسيدات بسبب الوباء، فإن كرة القدم النسائية هي إحدى "الأولويات".

وأوضح: "لهذا السبب نفكر في إطلاق دوري أبطال السيدات في عام 2021 وكأس أفريقيا لمنتخبات تحت 20 و17 سنة لرفع مستوى المنتخبات في ضوء زيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2023 إلى 32 منتخبا".