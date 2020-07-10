رياضة | الضربات تتوالى.. ريال مدريد يُعلن إصابة نجم الملكي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الضربات تتوالى.. ريال مدريد يُعلن إصابة نجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تأكد إصابة لاعب الفريق الملكي، مارسيلو في العضلة الضامة للفخد الأيسر.

وذكر النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لمارسيلو، بواسطة الفريق الطبي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة لفخذه اليسرى، وسيتم مراقبة عملية تعافيه من الإصابة".

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، استبعد مارسيلو من قائمة الفريق الذي يواجه ديبورتيفو آلافيس، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.