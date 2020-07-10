رياضة | سحر تشافي يهدي السد القطري صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سحر تشافي يهدي السد القطري صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسئول الإعلام في نادي السد القطري، أحمد الأنصاري إن نجم فياريال الإسباني، سانتي كازورلا سينتقل إلى الفريق القطري بداية من الموسم المقبل.

وكشف الأنصاري خلال بث مباشر على إنستجرام أن نجم أرسنال السابق والذي مدد عقده، بعد انتهائه في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، سيكون ضمن صفوف السد بعد انتهاء الاتفاق معه للانضمام لصفوف زعيم الأندية القطرية.

وأعلن النادي الإسباني عدم تجديد العقد مع كازورلا في الموسم الجديد لينتقل إلى صفوف نادي السد كمحترف بعد خروج اثنين من المحترفين أحدهم مواطنه جابي لاعب أتلتيكو مدريد السابق والمكسيكي فابيان.

وكان السد أعلن تجديد عقد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ليستمر مع الفريق قاطعا بذلك الشائعات حول رحيله لصفوف فريق برشلونة في الموسم الجديد خلفا لكيكي سيتين.