رياضة | الأهلي يتحذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على توقيع غرامة مالية للسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق بعد التأكد من خوضه مباريات كرة خماسية في الفترة الأخيرة في منطقة الشيخ زايد بجوار مكان إقامته.

ومن المحتمل ان تصل الغرامة الموقعة على اللاعب إلى ١٠ آلاف دولار ، مشيرا إلى أن هناك تحقيق يجري حاليا في النادي وستصدر العقوبة رسميا بعد الانتهاء منه.

يذكر أن بادجي قد ظهر في فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهو يخوض حصة تدريبية مع عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق بجانب مشاركته في عدد من المباريات الودية في الشيخ زايد.

ويواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعدادته لعودة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب النادي في الجزيرة.