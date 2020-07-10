رياضة | خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نصر عزام خبير اللوائح الرياضية، أن خطوة تسجيل نادي القرن في وزارة التموين تعد خطوة إجرائية، مؤكداً أن هذا الأمر يلجأ إليه البعض للحفاظ على علامته التجارية من السرقة.

وقال عزام إن نادي الزمالك قد استغل هذا التسجيل في جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين، وذلك بعد وصول شكوى على يد محضر من قبل النادي الأهلي يطالبه فيها بإزالة اللافتات الخاصة بنادي القرن.

وأكد رئيس الزمالك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم، بأنه قد قام بتسجيل حق ملكية فكرية لصالح نادي الزمالك في لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم.

ووجه مرتضى منصور انذار شديد اللهجة للنادي الأهلي بإزالة لقب نادي القرن، وذلك بسبب أنه أصبح ملكية فكرية لنادي الزمالك بعد تسجيله بشكل رسمي.