رياضة | رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة رسميًا، تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي بأسم الأبيض كعلامة تجارية مُسجلة.

وانتقد النادي الأهلي تصرف رئيس الزمالك مؤكدا أنه لم يسجل اللقب كعلامة تجارية فخطوات تسجيل علامة تجارية تحتاج تقريبا لعام كامل.

وأكد الأهلي أنه سيتم رفض طلب نادي الزمالك بتسجيل نادي القرن كعلامة تجارية لأنه بعد أن يتم الفحص سنعرف أن اللقب مسجل بأسم الأهلي بالفعل.

وكان النادي الأهلي قد سجل لقب نادي القرن الأفريقي كعلامة تجارية للفريق الأحمر منذ عام ٢٠٠٨ وتم تجديده حتى عام ٢٠٢٨.

ويستعد مسئولو القلعة الحمراء لتقديم مذكرة ضد نادي الزمالك للهيئة التابعة للعلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب تصرف رئيس النادي.