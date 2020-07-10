شكرا لقرائتكم أبرز أرقام طاهر بقميص المقاولون قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلي في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 20 مليون جنيه، بخلاف 5 ملايين أخرى عبارة عن مزايا، ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وحقق طاهر طاهر مستويات طيبة مع فريقه منذ صعوده من قطاع الناشئين وحتى انتقاله للأهلي، وبات من أهم اللاعبين في صفوف الذئاب في آخر موسمين، وهو ما دفع إدارة الهلي لمحاولة التعاقد معه عدة مرات قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح في الموسم الحالي.

وتم تصعيد طاهر طاهر لصفوف الفريق الأول دون إتمامه عامه الـ16 ليكون من قبل محمد رضوان المدير الفني للمقاولون أحد أصغر اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول ليس في تاريخ المقاولون فقط، ولكن في الدوري المصري بشكل عام.

مفارقة غريبة



من المفاوقات في مشوار طاهر محمد طاهر هي مشاركته أمام الأهلي في موسم 2013 / 2014 وهو في سن 16 عاما في المباراة التي أقيمت يوم 30 يناير لعام 2014 وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين لهدف وشارك لمدة دقيقة واحدة في الوقت بدل الضائع، وشارك في هذا الموسم 8 مباريات في الدوري والكأس لم يسجل أو صنع خلالهم أهداف.

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وفي الموسم التالي 2014 / 2015 شارك في 17 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما، وفي الموسم الثالث له بالدوري 2015 / 2016 شارك في 16 مباراة سجل هدفين ولم يصنع أهداف.

تجربة فرنسية عابرة



وفي موسم 2016 / 2017 انتقل لصفوف لو هافر الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولكنها لم تكن تجربة موفقة ولم يشارك مع فريقه الفنسي ليعود بعدها للذئاب ويستكمل تجبته مع النادي.

الأفضل في مشواره



وفي أول موسم بعد العودة من تجربته الاحترافية وتحديدا موسم 2017 / 2018 شارك في 20 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، وفي الموسم الماضي 2018 / 2019 كان الأفضل في مسيرته حيث شارك في 19 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين ليشترك في 9 أهداف بموسم واحد، وفي الموسم الحالي 2019 / 2020 شارك في 6 مباريات فقط وأحرز هدف وحيد ولم يصنع أية أهداف.