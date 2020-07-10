شكرا لقرائتكم إبراهيم المصري: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر لكنه لا يحصل على حقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم المصري نجم نادي المصري والكرة المصرية السابق أن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر منذ سنوات، ولكنه لا يحصل على حقه ولا يسلط عليه الضوء، منذ رحيله عن الأهلي ودخوله في أزمة مع الإدارة الحمراء، وقال إبراهيم المصري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر ولكنه ليس أحرف لاعب لأن موهبة شيكابالا لاعب الزمالك ليس لها مثيل بين جميع أبناء جيله"
وتابع إبراهيم المصري أن مصطفي محمد هو أفضل مهاجم في الكرة المصرية حالياً، مشيداً بمحمد فاروق جناح بيراميدز لكونه يملك إمكانيات بدنية وفنية جيدة تؤهله لصناعة الفارق في المباريات دائماً.
وأشاد إبراهيم المصري بجيل حسن شحاته والذي نجح في الفوز ببطولة كأس الأمم الافريقية 3 مرات متتالية، مؤكداً أن مباراة مصر وإيطاليا التي فاز بها الفراعنة بهدف نظيف تعد أفضل مباراة لمنتخبنا على مدار التاريخ.
وأشاد إبراهيم المصري بطارق العشري المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي مؤكداً أنه من المدربين الكبار الذين يستحقون الحصول على الفرصة لإعادة المصري لمكانته الطبيعية بين الفرق الكبيرة.
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