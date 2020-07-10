شكرا لقرائتكم حسين السيد: عدم تحيز بعض الحكام للأهلي أجبرهم على الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر التاريخي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد اقدام عدد من الحكام عبر التاريخ على قرار الاعتزال بسبب رفضهم التحيز للنادي الأهلي في مباريات الدوري أو كأس مصر.

وقال حسين السيد، خلال حواره بقناة "أون تايم سبورتس 2": "هناك حكام أجبروا على قرار الاعتزال لأنهم أداروا مباريات بدون أن يكون لهم تحيز للنادي الأهلي، واسألوا عن هؤلاء الحكام واسمعوا منهم كيف اعتزلوا".

وعن تعرضه للظلم في الفترة التي تولى فيها الجوهري المسئولية قال: "أسألو طاهر أبوزيد أو طارق يحيي هما اتظلموا والا لأ علشان الناس تشهد بالظروف، مشدداً على أن كل المدربين في العالم قهروا لاعبين ومن الطبيعي أن يظلم مدرب مصر وقتها لاعبين".

وأكد حسين السيد، أن الحكام واتحاد الكرة يجاملا الأهلي على مر السنين، وهو الأمر الذي تسبب في تفوق الفريق الأحمر على مستوى البطولات بالمقارنة بالزمالك الذي يحقق بطولاته دائماً بطريقة مشروعه على حد وصفه.

أضاف حسين السيد: "الأهلي دائماً ما يتحكم في اختيارات حكام مبارياته ويطلب من اتحاد الكرة تغيير حكام بعينهم وهو نفس الأمر الذي يقدم عليه الزمالك لكن طلبات الأبيض تواجه بالرفض ويتم الموافقة للأهلي.

وتابع حسين السيد أنه يرى أن الزمالك هو نادي القرن على مستوى البطولات بينما الأهلي هو نادي القرن على مستوى المشاركات والنقاط، مؤكداً أن الزمالك من حقه البحث عن حقه وكذلك الأهلي الذي يحق له أيضاً الدفاع عن الامتيازات التي حصل عليها.

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أضاف حسين السيد: " فوجئت بمايكل سميث مدرب الفراعنة وكابتن شحته يتابعني في مدرجات ملعب مباراة ايسكو ضد الشمس عام 1986 وهي ديربي في الدرجة الثانية مثل الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز".

وواصل حارس الزمالك الشهير: "تم استدعائي لقائمة منتخب مصر كحارس رابع بعد ثابت البطل وعصام عبد المنعم وأحمد شوبير في اليوم التالي لمباراة ايسكو والشمس، وكان أمراً غريباً أن يتم استدعائي لقائمة المنتخب وأنا ألعب في الدرجة الثانية لكنه كان تحدي كبير للغاية".

وأوضح: "ظللت طيلت 4 سنوات هدفا للأهلي والزمالك والمقاولون العرب وذلك منذ عام 1982 لذلك بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا ظللت طيلت 7 أشهر في البيت للضغط على ايسكو بعد رفضهم الاستغناء عني نهائياً، وكنت وقتها اتدرب في الأهلي مع أنور سلامة هذه الفترة.

وعقب تغيير مجلس إدارة نادي الزمالك في عام 1987 بدأت هناك تغييرات في رؤى المجلس برئاسة عصام بهيج، وبدأ النادي في مفاوضات مع ايسكو للحصول على خدماتي وبدأها وقتها بعشرين ألف جنيه حتى دخل الأهلي المفاوضات وبدأ المزاد حتى انتهى للقلعة البيضاء مقابل 40 ألف جنيه.

وأشار حسين السيد الى أن عصام بهيج طالبني بالاستمرار في تدريبات الأهلي وكنت وقتها احصل على مصروف جيب من القلعة الحمراء وقتها لحين حسم انتقالي للزمالك خلال جلسة جمعتني به فور توليه المسئولية في القلعة البيضاء.