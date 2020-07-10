أسامة نبيه مديرا فنيا للشعلة السعودي

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي الشعلة السعودي عن تعيين أسامة نبيه مدرب منتخب مصر والزمالك السابق، مديراً فنياً للفريق، الذي يلعب في دوري الدرحة الأدنى في منافسات الدوري السعودي.
أسامة نبيه شغل منصب مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وكانت أخر محطاته التدريبية في الدوري المصري، وتقدم باستقالتة من الجهاز الفني لفريق إف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.
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