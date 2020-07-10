بطولة المانيا: انطلاق موسم 2020-2021 في 18 سبتمبر

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برلين: أعلنت رابطة الدوري الالماني لكرة القدم الجمعة أن موسم 2020-2021 من البوندسليغا سينطلق في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تتقلص العطلة الشتوية التقليدية الى أسبوعين بدلا من شهر وسط تغييرات عدة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

بعد أن كان انطلاق الموسم الجديد مقررا في 21 آب/أغسطس، ستتأخر بدايته قرابة اربعة أسابيع بسبب إقامة مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الشهر المذكور، على أن ينتهي في 22 أيار/مايو 2021، أي قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس أوروبا التي أرجئت من الصيف الحالي الى العام المقبل بسبب "كوفيد-19".

أما نهائي كأس المانيا الذي يختتم به الموسم الكروي عادة في ألمانيا، فمن المقرر إقامته في 13 أيار/مايو على الملعب الاولمبي في العاصمة برلين، أي قبل أسبوع واحد من اختتام الدوري.

كما وتم تقليص الاستراحة الشتوية من اربعة اسابيع الى أسبوعين على أن تقام المرحلة الاخيرة من العام 2020 خلال عطلة نهاية الاسبوع يومي 19 و20 كانون الاول/ديسمبر قبل استئناف النشاط في الثاني والثالث من كانون الثاني/يناير.