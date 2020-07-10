الامارات | نيدفيد: علينا تجاوز ليون أولاً قبل التفكير في ريال مدريد أو مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد: علينا تجاوز ليون أولاً قبل التفكير في ريال مدريد أو مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم يوفنتوس السابق، ونائب رئيس النادي حالياً التشيكي بافل نيدفيد إن الهدف الأساسي لـ"السيدة العجوز" هو تخطي ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال قبل التفكير في مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصاً أن الفريق الفرنسي هزم "اليوفي" في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وسيواجه الفائز من مواجهة يوفنتوس وليون في الدور ربع النهائي الفائز من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح نيدفيد لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة: "أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نجتاز دور ثمن النهائي، نعلم جيدًا أن هناك مباراة صعبة للغاية تنتظرنا أمام ليون".

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وأضاف: "القرعة مثيرة للغاية، ولكن من الصعب دائمًا اختيار خصم مفضل بداية من دور ربع النهائي، فجميع الفرق تكون قوية في هذه المرحلة.. ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان للفوز بالبطولة وعلى أي حال مواجهة أي منهما ستكون صعبة للغاية".

وختم: "الآن هدفنا هو الوصول إلى البرتغال".

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