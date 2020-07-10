الامارات | ريال مدريد يتعرض إلى "انتكاسة" قبل أمتار من نهاية الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتعرض إلى "انتكاسة" قبل أمتار من نهاية الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم لنكسة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الايسر البرازيلي مارسيلو في عضلة فخذه الأيسر وفق ما أفاد النادي اليوم الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو (32 عاما) تعرّض "لإصابة في عضلة الفخذ، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب، إلا أن صحيفة "أس" المدريدية أفادت أن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. سيعود الى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من آب أغسطس.

ويتصدر ريال الساعي للقب ثان فقط في الليغا في ثماني سنوات وأول منذ 2017 الترتيب بفارق نقطة عن الغريم برشلونة بطل الموسمين الماضيين، وستكون الفرصة متاحة أمامه لإعادة فارق النقاط الاربع في حال فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في ختام المرحلة 35 اليوم الجمعة، أي قبل ثلاث مراحل من النهاية في 19 يوليو الحالي.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية أمس الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

وإذا صحت التوقعات، سيغيب مارسيلو عن مواجهات ألافيس، غرناطة، فياريال وليغانيس حيث من المتوقع أن يحل مكانه الفرنسي فيرلان مندي الذي شارك أساسيا في مباريات عدة هذا الموسم، على أن يعود لمواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال على ملعب الاتحاد في السابع من أغسطس، علما أن بطل اوروبا 13 مرة خسر مباراة الذهاب في "سانتياغو برنابيو" 1-2.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news