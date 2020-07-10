الامارات | أول إجراء من الأهلي ضد تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي" بوزارة التموين

شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من الأهلي ضد تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي" بوزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة الجمهورية المصرية، اليوم الجمعة، بأن "النادي الأهلي قرر تقديم طعن رسمي خلال الـ72 ساعة المقبلة على الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية لتسجيل العلامة التجارية بلقب نادي القرن الافريقي باسم القلعة البيضاء".

وقالت الصحيفة: "إن الأهلي سيتقدم بطعن على طلب الزمالك الذي تقدم به الأخير في الخامس من يوليو الجاري لوزارة التموين لأن هذا اللقب من حق الاهلي وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية".

وشددت الصحيفة على أن "تقديم الزمالك طلباً لوزارة التموين والتجارة الخارجية لتسجيل علامة فكرية بأسمه تحمل لقب نادي القرن في أفريقيا لا يعني حصوله على اللقب لأن الأمر يحتاج دراسة وفحص وتقديم مستندات وأوراق ويستغرق الأمر شهورا"، موضحة أن "الجهات المعنية تأكدت من خلال الأوراق والمستندات الرسمية أن الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن الأفريقي لذا تم تسجيل شعار النادي مدوّن عليه عبارة نادي القرن الافريقي".

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وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أعلن عن قيامه بتسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين، وقال على حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أطالب رئيس الأهلي محمود الخطيب بإزالة شعارات نادي القرن من ناديه".

يذكر أن الزمالك لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بأحقيته بلقب "نادي القرن" وليس غريمه الأهلي الذي بدوره حصل عليه رسمياً في عام 2000 من قبل الاتحاد الإفريقي الذي كان يرأسه وقتها الكاميروني عيسى حياتو، ورفع مرتضى منصور دعاوى قانونية ضد ما حصل قبل 20 سنة مطالباً بمنح اللقب لناديه خصوصاً أن الزمالك حصل على تسع بطولات مقابل سبعة للأهلي في تلك الفترة من الزمن.

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