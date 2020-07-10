الامارات | الوصل يتمنى الشفاء لرئيس البرازيل بعد إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتمنى الشفاء لرئيس البرازيل بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رسالة إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد إصابته بفيروس كورونا، متمنياً له خلالها بالشفاء. واشتهر الرئيس البرازيلي بارتداء قميص الوصل في أكثر من مناسبة رسمية، ما دفع الوصلاوية للتعبير عن أسفهم لإصابته بكورونا، متمنين له الشفاء العاجل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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