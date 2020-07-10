شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانًا مسائيًا بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق مرانا مسائيا في السادسة والنصف بمعسكر الفريق ببرج العرب. وخاض الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس، بعد الدخول لمعسكر مغلق ببرج العرب، ولكن الجهاز الفني قرر خوض تدريب مسائي آخر. ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعبين بشكل منظم بعد فترة توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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