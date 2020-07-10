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بعد التأكد من سلبية مسحته الطبية.. «فايلر» يقود مران الأهلي غدًا

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد عودته من سويسرا بداية من غدٍ السبت.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة فايلر، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الجمعة.

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