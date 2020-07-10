بعد التأكد من سلبية مسحته الطبية.. «فايلر» يقود مران الأهلي غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأكد من سلبية مسحته الطبية.. «فايلر» يقود مران الأهلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد عودته من سويسرا بداية من غدٍ السبت.
وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة فايلر، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الجمعة.
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