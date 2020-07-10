شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخوض تدريبات منفردة على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق بمعسكر برج العرب.
وانتظم عواد في معسكر الفريق بعد شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتأكد من قدرته على التواجد مع زملائه بشكل طبيعي.
وكان محمد عواد قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يخضع للعزل المنزلي والبروتوكول الطبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، وتحولت نتيجة التحاليل إلى سلبية.
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