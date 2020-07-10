شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر استئنافها أوائل الشهر المقبل.

وخاض الفريق مرانا قويا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث استهل اللاعبون المران بتنفيذ مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بهدف رفع الحمل البدني بشكل تدريجي وزيادة مستوى اللياقة، وذلك باستخدام مجموعة مختلفة من أدوات التدريب التي يجري تعقيمها بشكل متواصل تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الجزء الثاني من المران خاض اللاعبون تقسيمة قوية بالكرة تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق، والذي حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال التقسيمة وشرح بعض النواحي التكتيكية المتعلقة باستلام وتسليم الكرة تحت ضغط لاعبي الخصم.