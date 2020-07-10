شكرا لقرائتكم حسين السيد يروى تفاصيل انتقاله للزمالك وخديعة الأهلي الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روي حسين السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التاريخي تفاصيل بداياته داخل فريق إيسكو أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

قال حسين السيد خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت 2: "أول راتب حصلت عليه من إيسكو في الدرجة الثانية 20 جنيها وكان وقتها مبلغ كبير".

أضاف حسين السيد: " فوجئت بمايكل سميث مدرب الفراعنة وكابتن شحته يتابعني في مدرجات ملعب مباراة ايسكو ضد الشمس عام 1986 وهي ديربي في الدرجة الثانية مثل الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز".

وواصل حارس الزمالك الشهير: "تم استدعائي لقائمة منتخب مصر كحارس رابع بعد ثابت البطل وعصام عبد المنعم وأحمد شوبير في اليوم التالي لمباراة ايسكو والشمس، وكان أمراً غريباً أن يتم استدعائي لقائمة المنتخب وأنا ألعب في الدرجة الثانية لكنه كان تحدي كبير للغاية".

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وأوضح: "ظللت طيلت 4 سنوات هدفا للأهلي والزمالك والمقاولون العرب وذلك منذ عام 1982 لذلك بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا ظللت طيلت 7 أشهر في البيت للضغط على ايسكو بعد رفضهم الاستغناء عني نهائياً، وكنت وقتها اتدرب في الأهلي مع أنور سلامة هذه الفترة.

وعقب تغيير مجلس إدارة نادي الزمالك في عام 1987 بدأت هناك تغييرات في رؤى المجلس برئاسة عصام بهيج، وبدأ النادي في مفاوضات مع ايسكو للحصول على خدماتي وبدأها وقتها بعشرين ألف جنيه حتى دخل الأهلي المفاوضات وبدأ المزاد حتى انتهى للقلعة البيضاء مقابل 40 ألف جنيه.

وأشار حسين السيد الى أن عصام بهيج طالبني بالاستمرار في تدريبات الأهلي وكنت وقتها احصل على مصروف جيب من القلعة الحمراء وقتها لحين حسم انتقالي للزمالك خلال جلسة جمعتني به فور توليه المسئولية في القلعة البيضاء.