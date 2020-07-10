شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن خلال أيام عن مواعيد وملاعب الأسابيع الاولي من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الاسبوع الجاري لاعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الاولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا ، كما سيتم الاعلان خلال الموتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

Advertisements

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني علي تخصيص 3000 كرة موحدة تحمل هوية الدوري المصري في الموسم الجديد يتم توزيعها علي أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني ، وكشف محمد فضل عضو اتحاد الكرة ان الجبلاية ستحصل علي نسبة من عائد بيع الشركة الراعية للكرة الموحدة التي تحمل شعار الدوري المصري كآحد طرق تنمية موارد اتحاد الكرة.