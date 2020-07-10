شكرا لقرائتكم أحمد مجدى: ندمت على رفضى عرض ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بنادى الزمالك إنه ندم على رفضه عرض ريال مدريد الإسبانى مؤكدا أن ذلك جاء بسبب رفضه اللعب في مركز الظهير الأيسر.

أكد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أنه قدم مستويات فنية مميزة خلال مشواره الاحترافي في اليونان.

أضاف مجدي:" كنت مكسر الدنيا في اليونان، وجاتلي عروض كتير وأبرز العروض التي تلقيتها كان من الفريق الثاني لريال مدريد الاسباني في عام 2007 ولكن وكيلي كان ضعيف، كذلك لم أكن أود اللعب كظهير أيسر".

وأنهى حديثه مؤكداً أنه ندم على عودته إلى الدوري المصري بعد مسيرته في اليونان متابعا:" التدريب في مصر مصلحة وسبوبة علاقات".

أكد ، لاعب الزمالك السابق، فى تصريحات سابقة أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق على مدار أكثر من موسمين، حتى قدوم حسام حسن لتدريب الفريق، وأضاف مجدي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام حسن كان لا يدفع به بشكل أساسي ويغيّر مركزي في كل مباراة وطالبني بالصبر من أجل الحصول على فرص أساسية ولكني طلبت الرحيل".

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