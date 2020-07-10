شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتفق مع رامى إبراهيم لاعب فريق كرة السلة على تجديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولي نادى الاتحاد السكندرى مع رامى إبراهيم لاعب فريق كرة السلة على تجديد تعاقده مع النادى ، و الاستمرار مع زعيم الثغر ، و اللعب بين صفوفه ، خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع مسئولي النادى ، وتم خلالها الاتفاق على البقاء في قلعة الشاطبى ، واستمرار حصد البطولات مع الفريق الأخضر ، في ظل حرص المجلس على الاحتفاظ بنجومه ، وكذلك المدير الفني ، حيث أنهى رئيس زعيم الثغر اتفاقه مع أحمد مرعى على تجديد التعاقد لموسمين إضافيين بحضور حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وذلك حتى نهاية موسم 2022-2023 .

ومن المقرر أن تعلن إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن تجديد التعاقد مع رامى إبراهيم خلال الساعات المقبلة

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري في تجديد التعاقد مع احمد الصباغ نجم الفريق لموسم جديد على ان يستمر تعاقده حتى 2020/2021 وذلك بناءا على رغبة احمد مرعى المدير الفني للفريق الأول من جانبه اشاد احمدمرعى بالتجديد للاعب خاصة وانه من القوام الاساسى للفريق وتجديد ليس بمفاجأة خاصة وان هناك اكثر من لاعب هم الاعمدة الاساسية لسلة زعيم الثغر من بينهم الصباغ

كما تم إسناد مهمة قطاع ناشئى كرة السلة بالنادى إلى عمرو أبو الخير المدير الفنى للفريق الأول ومدرب المنتخب السابق، للاستعانة بخدماته فى تطوير وتقوية القطاع، لتدعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين من أبناء القطاع بزعيم الثغر، وإفراز وجوه جديدة فى البطولات المقبلة، وجاء قرار مصيلحى فى ظل الخبرات التى يتمتع بها أبو الخير فى مجال كرة السلة، وتحقيقه الكثير من البطولات سواء مع الاتحاد السكندرى أو الفرق التى تولى تدريبها خارج مصر وآخرها فريق بنى ياس الإماراتى.