شكرا لقرائتكم قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات متوازنة للأندية المرشحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسمت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي للبطولة، والتي ستقام في أربع مدن ألمانية.

وجاءت المواجهات الأربع لدور الثمانية من البطولة حسب ما أسفرت عنه القرعة كما يلي: الفائز من مواجهة فولفسبورغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وبازل السويسري.

والفائز من مواجهة لاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة اسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاغن الدنماركي، الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني ضد الفائز من مواجهة غلاسغو رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.

المباراة الرابعة تجمع الفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة أشبيلية الإسبلاني وروما الإيطالي.

كذلك سحبت قرعة الدور قبل النهائي، وأوقعت الفائز في المباراة 4 في مواجهة الفائز في المباراة 2، بينما يلتقي الفائز في المباراة 3 مع الفائز في المباراة 1 .

وسيكون المتأهل من المواجهة بين الفائز من مباراة 4 والفائز من مباراة 2، بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية، حيث تقام المباراة بمدينة كولونيا.

وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورغ ودوسلدورف وجلسنكيرشن.

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وستقام مباريات دور الثمانية يومي العاشر و11 أغسطس المقبل في المدن الألمانية الأربع ثم تقام مباراتي الدور قبل النهائي يومي 16 و17 من الشهر نفسه على أن يقام النهائي في يوم 21 من الشهر نفسه بمدينة كولونيا.

وكانت ست مباريات فقط قد أقيمت في جولة ذهاب دور الستة عشر قبل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن اليويفا مساء الخميس أن لجنته التنفيذية قررت، بعد اجتماع استثنائي، إقامة مباريات الإياب الست لتلك المواجهات على ملاعب الفرق أصحاب الضيافة، وذلك بدون حضور جماهير، وستقام في يومي الخامس والسادس من أغسطس.

وفي الموعد نفسه، تقام مواجهتي خيتافي أمام إنتر ميلان وروما أمام إشبيلية ، في ألمانيا، وستحسم كل مواجهة من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق بعضها البعض ذهابا في دور الستة عشر بسبب جائحة كورونا.

وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز شاختار دونيتسك على فولفسبورغ 2 - 1 وباير ليفركوزن على غلاسغو رينجرز 3 / 1 وتعادل وولفرهامبتون مع أولمبياكوس 1 - 1 وفوز مانشستر يونايتد على لاسك لينز 5 - صفر وبازل على آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 - صفر واسطنبول باشاك شهير على كوبنهاغن 1 - صفر.

وطبقا للقرار الذي أعلنه اليويفا الخميس، ستقام مباريات الإياب الست على ملاعب كوبنهاغن ومانشستر يونايتد وبازل وولفرهامبتون وباير ليفركوزن وشاختار دونيتسك.

وكانت منافسات الدوري الأوروبي قد جرى تعليقها منذ 12 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلن اليويفا في 17 يونيو الماضي إقامة مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مجمعة في أربع مدن ألمانية خلال أغسطس.