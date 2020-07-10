شكرا لقرائتكم أرتيتا: أتوقع مباراة صعبة جداً أمام مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة إن مباريات القمة لا تعترف بالمستوى وذلك قبل مواجهة غريمه توتنهام في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى الفريقان للعب في أوروبا الموسم المقبل.

وجمع توتنهام ثماني نقاط في خمس مباريات منذ استئناف الموسم الشهر الماضي، بينما حصل أرسنال على عشر نقاط ليتخطى فريق المدرب أرتيتا غريمه الأزلي للمركز الثامن متقدما بنقطة واحدة على فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وأضاف أرتيتا في مؤتمر افتراضي قبل مواجهة يوم الأحد: مباريات القمة تسير وفق سيناريو مختلف تماما ولا تعترف بالمستوى الحالي لأي طرف، أكن احتراما كبيرا لجوزيه مورينيو لما يحاول أن يفعله هنا.، للذهاب هناك والخروج بانتصار يتعين أن نكون في أفضل حالاتنا. أتوقع مباراة صعبة جدا، مر توتنهام بفترات صعود وهبوط لكن كلنا نشاهد ما الذي يرغب مورينيو في تحقيقه مع الفريق. تعرض توتنهام للكثير من الاصابات في صفوفه ولم يحصل مورينيو على الفرصة لتحقيق ثبات المستوى المطلوب، لكني أثق أنه سينجح مع فريقه.

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وخاض أرتيتا العديد من مباريات القمة خلال مسيرته كلاعب لكنه يقول إن قمة شمال لندن لها طبيعة خاصة دائما.

ولعب المدرب الإسباني سبع مرات مع أرسنال أمام توتنهام وكان ضمن التشكيلة التي فازت مرتين 5-2 على غريمه في المدينة في 2012.

وقال إن لاعبيه لا يحتاجون لتذكيرهم بأهمية هذه المواجهة قبل أول زيارة لهم لملعب توتنهام الجديد.