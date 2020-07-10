بعد إعلان الزمالك شعار «نادي القرن الحقيقي».. تعطل موقع تسجيل العلامات التجارية بوزارة التموين

عطل مفاجيء أصاب الموقع الرسمي لتسجيل العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره أمس الخميس رئيس الزمالك، مرتضى منصور، وإعلانه الحصول على طلب تسجيل نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي" وتعذر الوصول إلى أي بيانات للموقع بعد ساعات من الإعلان.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها بجهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين، قوله إن ما يتم تداوله حول تقدم نادي الزمالك للحصول على لقب "نادي القرن الحقيقي" هو طلب إيداع تسجيل فقط.

وأوضح المصدر أن أي طلب يخضع للفحص والدراسة، ولا يعنى موافقة نهائية، مشيراً إلى أن التقدم بطلب لا يعني الحصول على الموافقة، حيث تستقبل إدارة العلامات التجارية بالمكاتب المختلفة، العديد من الطلبات بشكل يومي، ويتم فحصها وفق الضوابط، ومنها ألا يكون هناك علامة مسجلة، كما أنه من حق أي جهة أخرى الاعتراض على ذلك، خلال فترة 60 يوماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية ، فإنه يتم إشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما فى الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر "الأهلى" الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

Advertisements

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس، الخميس، عن قيامه بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.

وطالب رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.

وأكد منصور خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن.

وأشار إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. معقبا : لدي سؤال "هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟".

وأوضح أن الأهلى أرسل إليه إنذار على يد محضر لإزالة اللافته بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.