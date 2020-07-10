تقارير: برشلونة اتفق على البنود الشخصية مع لاوتارو مارتينيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

اتفق نادي برشلونة الإسباني على البنود الشخصية مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنترناسيونالي الإيطالي، وينتظر إتمام الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وتبعًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، أنهى برشلونة اتفاقه مع النجم البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق بشكل ملفت بصفوف إنترناسيونالي في الموسمين الأخيرين، لكن صفقة التعاقد معه تعتمد على توفير سيولة مالية.

وأضافت الشبكة ذاتها أن برشلونة يأمل في النجاح في بيع لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو، لتوفير السيولة المالية اللازمة لصفقة مارتينيز، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد.

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كما يسعى برشلونة لبيع عدد من لاعبيه الآخرين، لدعم خزينته، بعدما قلص ميزانيته بما يقرب من 200 مليون يورو بسبب أزمة كورونا، ويتصدر اللاعبون الذين اقتربوا من الرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش، الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي نيلسون سيميدو.

ويتواجد شرط جزائي في تعاقد مارتينيز مع ناديه الإيطالي، بقيمة 111 مليون يورو، إلا أن برشلونة أكد أنه ليس مستعدًا لدفع ذلك المبلغ، من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب.

ويأمل النادي الكتالوني في ضم بعض لاعبيه لصفقة التعاقد مع مارتينيز، لكن إنترناسيونالي أكد بدوره أنه يرغب في الحصول عل