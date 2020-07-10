اقتراب عودة بنشرقي وأوناجم للزمالك بعد قرار من الحكومة المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أنه سيتم السماح للمواطنين العالقين في المغرب والراغبين في العودة لبدان اقامتهم، المغادرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو 2020.

وكتب أمزازي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنتين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني المغربي، والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين في المغرب".

وحتى الآن لم يكن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد اوناجم، لاعبا الزمالك، قد عادًا للقاهرة، بسبب سفرهم في وقت سابق وتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان في حال عودتهما إلى القاهرة للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، لتحديد بعد ذلك موعد انتظامهم في تدريبات الزمالك.