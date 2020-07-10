مصدر لـ"الخليج 365": فايلر يقود مران الأهلي بعد سلبية مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن المدرب السويسري سيقود مران الفريق بصورة طبيعية بداية من السبت بعد سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع لها.

ووصل فايلر هذا الأسبوع إلى القاهرة بعد أن قضى فترة العزل المنزلي في سويسرا مع أسرته، ليعود لاستئناف عمله مع عودة النشاط الرياضي في أغلب دول العالم ومن بينها مصر.

وخضع فايلر لمسحة لكشف إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لكن نتيجة المسحة جاءت سلبية لتثبت عدم إصابة مدرب الأهلي.

يُذكر أن رينيه فايلر قام بتجديد تعاقده مع النادي ليمتد لعام إضافي أخر بخلاف الموسم الحالي، وذلك بعد نجاحه الكاسح مع الأحمر محلياً في بطولة الدوري، ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.