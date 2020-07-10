إيهاب جلال يجتمع مع عمرو مرعي على هامش مران المقاصة

عقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة جلسة منفردة مع عمرو مرعي مهاجم الفريق، على هامش المران الذي خاضه فريق المقاصة اليوم الجمعة بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

وعلى هامش مران اليوم أيضا أدى محمد دبش مدافع الفريق تدريبا بدنيا بشكل منفرد قبل انطلاق

المران الجماعي للفريق، وذلك بهدف رفع مستوى لياقة اللاعب .

وكان فريق المقاصة قد خاض مرانا قويا صباح اليوم، حيث استهل اللاعبون المران بتنفيذ مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية، بهدف رفع الحمل البدني بشكل تدريجي وزيادة مستوى اللياقة،

وذلك باستخدام مجموعة مختلفة من أدوات التدريب التي يجري تعقيمها بشكل متواصل تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

وفي الجزء الثاني من المران خاض اللاعبون تقسيمة قوية بالكرة تحت إشراف إيهاب جلال المدير الفني للفريق، والذي حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال التقسيمة وشرح بعض النواحي التكتيكية المتعلقة باستلام وتسليم الكرة تحت ضغط لاعبي الخصم.