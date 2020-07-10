توأمة بين انبي والملعب التونسي

ارسل نادي الملعب التونسي خطابا لنظيره انبي يطلب توقيع توأمة بين الناديين لتبادل اللاعبين والخبرات من مدربين واقامة معسكرات وخلافه .

وابدى النادي البترولي موافقتة المبدئية، نظرا للمنفعة المتوقعة من هذه التوأمة للطرفين.

واكد المحاسب زكريا السيد رئيس نادى انبي أن هذه التوأمة مفيدة للناديين خاصة ان الملعب التونسي في نفس موقع انبي

تقريبا بجدول الدوري ، اي ان التصنيف متقارب بين الناديين، لاسيما وان هناك ارتياح كبير وسمعة طيبة عن نادى انبي كواحد من أفضل الاندية المصرية والعربية في تفريغ اللاعبين لما يضمه من قطاع ناشئين مميز.

واكد السيد :بأنه سيتم التوقيع قريبا

على هذه التوأمة وسوف يتخللها زيارات من جانب المسؤولين في الناديين للوقوف على الفائدة التي تصب لصالح الطرفين في الاستعانة بضم لاعبين وخلافة.

المعروف ان الملعب التونسي قبل توقف الدوري هناك ومع الجولة السادسة عشر يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بعد الترجي 44 والصفاقسي 34 والمنستير 31 والافريقي 27 والملعب نفس الرصيد حيث يتفوق على النجم الساحلي بنقطة والذى يقبع خلفه " السادس"برصيد 26 نقطة.