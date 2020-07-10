منتخب رفع الأثقال البارلمبي يبدأ معسكره بالمركز الأوليمبي

دخل منتخب مصر لرفع الأثقال البارلمبي ، معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بالمعادي استعددا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢١ . ويأتي معسكر منتخب مصر لرفع الأثقال البارلمبي ، استعدادا لعودة المنافسات المحلية والخارجية بعد قرار مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بعودة انشاط الرياضي . بعد قرار مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بعودة انشاط الرياضي . كانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب قد أشرفت على عمل الإجراءات الاحترازية وعمل مسحة طبية لجميع افراد المنتخب و التأكد من سلبية العينة حرصا من اللجنة على سلامة الجميع . الاحترازية وعمل مسحة طبية لجميع افراد المنتخب و التأكد من سلبية العينة حرصا من اللجنة على سلامة الجميع . اقرأ أيضًا .. اللجنة البارالمبية تجري مسحة طبية للاعبي المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبي .. صور منتخب السباحة البارلمبي يعود للتدريبات بعد توقف 4 شهور

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