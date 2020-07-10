الكاف يوضح موقفه من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن

أوضح مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، موقفهم من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين والتجارةالداخلية.
قال مسؤولو الكاف: "لا شأن للاتحاد الأفريقي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الكافيتعامل وفق لوائح خاصة ومخاطبات رسمية مع اتحاد الكرة فيما يتعلق بالكرة المصرية".
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