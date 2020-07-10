الكاف يوضح موقفه من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن

أوضح مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، موقفهم من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية. الداخلية. قال مسؤولو الكاف: "لا شأن للاتحاد الأفريقي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الكاف يتعامل وفق لوائح خاصة ومخاطبات رسمية مع اتحاد الكرة فيما يتعلق بالكرة المصرية". يتعامل وفق لوائح خاصة ومخاطبات رسمية مع اتحاد الكرة فيما يتعلق بالكرة المصرية". اقرأ ايضًا .. بالفيديو .. تعرف على مفاجأة مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

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