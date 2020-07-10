الاتحاد السكندري يرفض استبدال لاعب السلة بلاعبو الكرة مع الزمالك

رفض مجلس ادارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التفريط في اي لاعب من القوام الأساسي لفريق كرة السلة بالنادي من اجل الحفاظ على استقرار الفريق الذي اقترب بشكل كبير من التتويج بلقب دوري السوبر للموسم الجاري .

وكشفت مصادر بالنادي السكندري ان رئيس النادي يرفض مقترح الزمالك باستبدال لاعب من

فريق السلة بلاعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة الاتحاد السكندري بضم لاعبين من فريق الشباب بالزمالك .

وكانت تقارير صحفية قد اكدت ان الاتحاد السكندري طلب من الزمالك ضم لاعب فريق الكرة رزاق سيسية بشكل نهائي ،

وهو ما جعل الزمالك يقترح على سيد البلد ابرام صفقة تبادلية بضم نجم فريق السلة يوسف شوشة مقابل الاستغناء عن رزاق سسية .

وياتي طلب الزمالك رغبة في تدعيم فريق السلة حامل اللقب والذي عاني في الموسم الحالي بشكل كبير بالاضافة الى عدم حاجته لتدعيم فريق الكرة الذي يضم نجوم كبار في جميع المراكز .

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