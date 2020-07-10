بدء منتخب مصر للسباحة البارلمبي التدريبات بعد توقف أربعة شهور بسبب فيروس كورونا . ويعود منتخب السباحة البارلمبي للتدريبات استعدادا لعودة المنافسات المحلية والخارجية بعد قرار مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بعودة انشاط الرياضي . والخارجية بعد قرار مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بعودة انشاط الرياضي . كانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب قد أشرفت على عمل الإجراءات الاحترازية وعمل مسحة طبية لجميع افراد المنتخب و التأكد من سلبية العينة حرصا من اللجنة على سلامة الجميع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السباحة البارلمبي يعود للتدريبات بعد توقف 4 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.