رمضان صبحي يهنئ طاهر محمد عقب إنضمامه للأهلي

قام رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بتهنئة طاهر محمد طاهر، لاعب المارد الأحمر الجديد، عقب إنضمامه بشكل رسمي. كتب رمضان صبحي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": ""مبروك يا نجم النجوم". ويلعب الثنائي معا بالمنتخب الأولمبي، وكان من المقرر أن يشارك طاهر محمد مع المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية الأخيرة، والتي توج بها الفراعنة، لكن تم استعباده ، بعد تعرضه للإصابة. المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية الأخيرة، والتي توج بها الفراعنة، لكن تم استعباده ، بعد تعرضه للإصابة. وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن ضم طاهر محمد وتوقيعه للمارد الأحمر لمدة 5 سنوات.

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