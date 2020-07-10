مسحة كورونا رابعة للاتحاد السكندري..الأثنين المقبل

يخضع لاعبو الاتحاد السكندري لمسحة الرابعة يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على اللاعبين، بعدما أظهرت المسحة الثالثة جاءت سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين.

وينتظر الجهاز الفنى وصول الأفارقة للانتظام فى التدريبات الجماعية، ويعمل عبد الجليل إمام مدير الكرة بالنادي على إنهاء جميع الإجراءات والتأشيرات والإقامة فى انتظار فتح المجال الجوى مع هذه الدول. لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين.وينتظر الجهاز الفنى وصول الأفارقة للانتظام فى التدريبات الجماعية، ويعمل عبد الجليل إمام مدير الكرة بالنادي على إنهاء جميع الإجراءات والتأشيرات والإقامة فى انتظار فتح المجال الجوى مع هذه الدول.

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