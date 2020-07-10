فايلر يقود مران الأهلي غدًا السبت

يقود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد عودته من سويسرا بداية منغدٍ السبت.
كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي،وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة فايلر، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الجمعة.
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