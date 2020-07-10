اتحاد اليد يدرس إقامة مباراة الزمالك والأهلي بدوري المحترفين خارج مصر

يدرس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، على إقامة المباراة الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي خارج مصر، وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية، لتحديد الموعد والمكان المستضيف للمباراة المرتقبة.

ويأتي ذلك في إطار تهدئة الأجواء المتوترة بين جمهوري الأهلي والزمالك، وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر في يناير من العام المقبل.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بفارق نقطتين عن النادي الأهلي، وذلك قبل

انتهاء المسابقة بجولتين فقط.

كما سيبحث اتحاد اليد المصري على دراسة بعض القرارات التالية:

١- عدم إنتقال أي لاعب مسجل حاليا في قائمة الموسم الحالي للنادي الأهلي إلي نادي الزمالك والعكس وذلك خلال الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك بهدف تهدئة الأجواء وتوحيد الجماهير لتشجيع المنتخب الوطني في يناير القادم كاس العالم القاهرة ٢٠٢١.

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٢- تكليف الشركة الراعية بدراسة إقامة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة وكذلك

إن إقتضي الأمر الفاصلة في الدوري العام لموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ خارج مصر وتحديد موعد مناسب لها.

٣- إنشاء وإستحداث لجنة للرد على أي شائعات تصدر بشأن الاتحاد وإذا ثبت تورط أي شخص مسئول داخل الأجهزة الفنية أو الإدارية سيتم شطبة من سجلات الإتحاد.

٤- تفعيل دور لجنة القيم والمبادئ لمن تسول له نفسه عدم إتباع الأخلاق الرياضية والخروج عن الأصول والأعراف الرياضية وسيتم شطبة فورا من سجلات الإتحاد.

٥- يجوز للجنة المنتخبات القومية هذا الموسم الإستثنائي وذلك لأهمية الاستعداد لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ بأن تأخذ ماتراه من القرارات لمصلحة اللاعبين بالمنتخب الوطني وقوة قراراتها نافذة علي الجميع.