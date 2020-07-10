محمد صلاح مُهدد بفقدان الحذاء الذهبي لهداف الدوري الانجليزي

يواجه النجم المصري محمد صلاح خطر الخروج من المنافسة على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الانجليزي الممتاز عن موسم 2020/2019؛ بسبب قرار فني قد يصدر من المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” في الجولات الأربع المتبقية من المسابقة.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن هداف ليستر سيتي “جيمي فاردي” المتصدر، وأقل بهدف وحيد عن صاحب المركز الثاني “بيير إيميريك أوباميانج”.

ويعتقد مدرب توتنهام هوتسبير السابق “تيم شيروود” أن صلاح لن يستطيع الاحتفاظ بالحذاء الذهبي الانجليزي الذي تُوج به في الموسمين الماضيين، لأن يورجن كلوب سيقوم بإراحته في بعض المباريات.

وتوجد العديد من الإشارات الواضحة لإمكانية غياب محمد صلاح للحصول على قسط من الراحة، تحضيرًا للموسم الكروي الجديد، من بينها حسم ليفربول للقب الدوري الانجليزي بالفعل، ولرغبة يورجن كلوب في تجربة بعض اللاعبين.

الدور على صلاح

قام كلوب بإراحة الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني في المباريات الأخيرة، مما يعني أن صلاح الذي بدأ كل المباريات من بعد ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، يمكن أن يستريح بعد ذلك.

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وأوضح تيم شيروود في حديث نقلته صحيفة ديلي ستار من برنامج بريميرليج برودكشنز “عندما تشاهد صلاح أمام برايتون يمكنك أن تشعر قتاليته من أجل الفوز بلقب هداف الدوري هذا الموسم”.

وأضاف “المشكلة الوحيدة التي قد يواجهها هي أن مديره يود تحضيره للموسم المقبل. أعتقد لو صلاح لعب جميع المباريات المتبقية يمكنه الفوز بلقب الهداف، لكن الأمر لن يكون سهلاً لأن فاردي وأوباميانج موجودان معه في نفس المنافسة، لكنه أعتقد صلاح يستطيع تجاوز الحدود”.

ووافق مهاجم ليفربول السابق “مايكل أوين” على نفس الرأي، قائلاً “عندما تنظر إلى ما فعله يورجن كلوب في الأسابيع الأخيرة، قام بإراحة فيرمينو وأسقط ماني من حساباته أمام برايتون، لذلك يمكن أن يكون صلاح هو التالي”.

ويواجه ليفربول كل من بيرنلي وتشيلسي على ملعب آنفيلد روود، بينما سيلعب أمام آرسنال ونيوكاسل خارج قواعده.