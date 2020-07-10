رياضة | كونتي: خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي: خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي عن استياؤه عقب تعادل فريقه مع هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشعر بالأسف لأننا كنا نستحق الفوز بالمباراة وبدلًا من ذلك فقدنا المزيد من النقاط، نحن نقدم عملا مهما لكن حقيقة أننا فقدنا 20 نطة بعد أن كنا متقدمين، يجب أن تجعلنا نفكر".

وأضاف:"خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية وإلا لكان ترتيبنا مختلفًا الآن".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً : "علينا أن نكون أفضل في التعامل مع بعض المواقف والخبرة يمكن أن تساعدنا في ذلك وتقودنا للتحسن لأنه في بعض الأحيان نقع في المشاكل بسهولة".