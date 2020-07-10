رياضة | منظمو ويمبلدون يعلنون دفع الجائزة المالية رغم الإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمو ويمبلدون يعلنون دفع الجائزة المالية رغم الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منظمو بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن الجائزة الخاصة بالبطولة.

وسيحصل الـ128 لاعباً ولاعبة في منافسات الفردي على 25 ألف جنيه إسترليني (600ر31 دولار) لكل لاعب ولاعبة، بينما سيكون هناك مدفوعات أقل للاعبين الذين كان يفترض أن يشاركوا في الأدوار التأهيلية أو في منافسات الزوجي.

ووفقاً لبيان من المسؤولين عن البطولة فإنه سيتم دفع 10 ملايين جنيه إسترليني "بعد التشاور بشأن التأمين الخاص بنا لتغطية إلغاء البطولة".

بينما تقام بطولة أمريكا المفتوحة على الملاعب الصلبة وفقاً لما هو مقرر، بدون جمهور، وتم إعادة تحديد موعد جديد لبطولة فرنسا المفتوحة التي تقام على الملاعب العشبية في سبتمبر ، إلا أن الأرضية العشبية لويمبلدون حالت دون تأجيل موعد البطولة من تاريخها الأصلي في الصيف.