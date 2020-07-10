رياضة | هيدرسفيلد ينسف أحلام الأهلي في استعادة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد ينسف أحلام الأهلي في استعادة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي هيدرسفيلد الإنجليزي التخلي عن خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق المعار للنادي الأهلي، باقل من 7 ملايين جنيه إسترلينى، أي ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى، في الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى.

وترى إدارة الأهلى أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

ويذكر أن الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلى لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.