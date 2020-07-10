رياضة | كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد شيكابالا مع نادي الزمالك في الموسم المقبل ويحق له بعد ذلك الانتقال إلى أي نادي في يناير القادم بشكل مجاني.

وتقابل شيكابالا مع كارتيرون أثناء خضوع لاعبي الزمالك لمسحة فيروس كورونا في النادي وطلب منه أن يتعجل الإدارة لتقوم بتجديد عقده مع الفريق.

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واجتمع كارتيرون مع مسئولو الزمالك وطالبهم بتمديد عقد شيكابالا لمدة موسم إضافي مع الفريق الفترة المقبلة.

كما طلب كارتيرون أن يتم زيادة الراتب الذي سيحصل عليه شيكابالا في عقده الجديد مع الزمالك نظرا لقيمته داخل الفريق والمستوى المميز الذي ظهر به.

وسيجتمع مسئولو القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة مع شيكابالا للتفاوض معه بشأن تجديد عقده وتنفيذ رغبة كارتيرون.