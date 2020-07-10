رياضة | بايرن ميونخ: سنواجه تشيلسي "مختلف"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ: سنواجه تشيلسي "مختلف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أندرياس يونج عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ على مواجهة فريقه أمام تشيلسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب لدور الـ16 انتهت بفوز بايرن ميونخ على تشيلسي 3-0، ولم تقم مباراة الإياب بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن الاتحاد الأوروبي للعبة، أعلن إقامة كافة المباريات الموقوفة من دور الـ16 يومي 7 و8 من أغسطس المقبل.

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وأوقعت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة، الفائز من بايرن وتشيلسي، مع الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة.

وقال يونج: "رأينا في الدوري الإنجليزي الممتاز أن تشيلسي قدم أداء جيداً، مع استئناف الدوري، لذلك بالتأكيد ستكون مباراة صعبة".

وأضاف: "وبعد هذه المباراة، سنواجه إما نابولي أو برشلونة في دور الثمانية وكلاهما لديه خبرة، لعبنا كثيراً أمامهما وأعتقد أن النتيجة لا يمكن توقعها".