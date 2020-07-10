رياضة | عاجل.. الكشف عن قرار "كاس" بشأن عقوبة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن قرار "كاس" بشأن عقوبة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الإنجليزي إيان تشيسمان، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الأقرب لها أنها ستحكم لصالح مانشستر سيتي في أزمته مع الاتحاد الأوروبي، بشأن قواعد اللعب النظيف.

وقال تشيسمان المقرب من إدارة السيتيزين في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: ”يبدو أن مانشستر سيتي سيتم تبرئته تماما من قبل كاس بسبب مزاعم يويفا، مشيرا إلى انه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، ولكن قد نكتشف ذلك غدا أو الإثنين“.

Advertisements

وأنهت المحكمة جلسات الاستماع في استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ القاضي بحرمان النادي من المشاركة قاريا لموسمين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، على أن تصدر قرارها النهائي في القضية في يوليو المقبل.

وقالت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية في تقريرها أن مانشستر سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن سيتي عوقب على ”المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016“.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو