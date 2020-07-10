رياضة | عاجل - الأهلي يكشف عن نتائج مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يكشف عن نتائج مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبيالفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، يوم الأربعاء الماضي، جاءت سلبية.

وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه، غدًا السبت، تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا، والتي خضع لها عقب العودة من سويسرا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا تصبح نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.