رياضة | سيميوني: لايبزيج سيكون خصمًا صعبًا في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيميوني: لايبزيج سيكون خصمًا صعبًا في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، أن مواجهة لايبزيج الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لن تكون سهلة أبدًا، موضحًا أن الفريق الألماني يتمتع بالسرعات والمهارات العالية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام عقب قرعة ربع نهائي التي أجريت اليوم، قال سيميوني: "كما هو الحال دائما، تكون المواجهات في ربع النهائي أمام فرق كبيرة، وهذه المرة سنواجه فريقا ألمانيا قدم موسما رائعا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن لايبزيج يتميز بـ"طريقة لعب هجومية للغاية وبسرعة كبيرة جدا في اللعب".

وتوقع سيميوني مباراة "متكافئة مع فرصة بنسبة 50% للتقدم في ربع النهائي، وهو ما يولد لدينا شعورا بالإثارة والحماس، ويدفعنا لمحاولة الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة".