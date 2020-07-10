رياضة | بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي اتخذ موقفًا تجاه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد تسجيله شعار الزمالك بطل القرن الحقيقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي، أن الزمالك لم يسجل شعار نادي القرن مثلما أشار رئيسه في الفيديو الذي نشره، بل يريد توثيق العلامة التجارية فقط.

وأشار أن طلب الزمالك الخاص بتسجيل العلامة التجارية سيتم رفضه، وخصوصًا بسبب تشابه العلامة المطلوب تسجيلها، مع علامة الأهلي المسجلة من قبل.

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وشدد على أن الأهلي سجل شعار نادي القرن والموثق من الاتحاد الأفريقي عام 2008، وتم التجديد عام 2018 حتى عام 2028.

وسيتقدم مسؤولي القلعة الحمراء بمذكرة اعتراض ضد الزمالك إلى الهيئة التابعة للعلامات التجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية.